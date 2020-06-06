"Я увидел Роналду, который едва сдерживал слезы": Модрич вспомнил конфликт между Криштиану и Моуринью

Полузащитник Реала Лука Модрич вспомнил, как Жозе Моуринью беспощадно критиковал даже самую большую звезду Мадрида – Криштиану Роналду.

"Реакция Моуринью меня удивила меня. Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не держал игрока после вбрасывания из аута, и Жозе был зол на Криштиану. Они долго ссорились на поле.

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Когда мы в перерыве вернулись в раздевалку, я увидел, что Роналду расстроен, он едва сдерживал слезы. Криштиану сказал: "Я стараюсь изо всех сил, а он по-прежнему критикует меня". Моуринью пришел и начал критиковать португальца за его действия во время игры. Стало так жарко, что только вмешательство игроков предотвратило столкновение между ними", – приводит слова Модрича из автобиографической книги Marca.

Напомним, Моуринью работал с Роналду в Реале в период с 2010 по 2013 годы. Статистика Криштиану при руководстве сеу Жозе впечатляет: 120 голов в 106 матчах.

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