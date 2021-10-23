"Конечно, выбор, который делает человек на своем жизненном пути, нужно уважать. Если бы Бонуччи не был в отпуске один за месяц до трансфера, а мы бы поехали вместе, как в предыдущие годы, то, я уверен, он бы не перешел в Милан.

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Я бы заставил посмотреть на ситуацию немного шире, я бы заставил его понять, что он делает ошибку, потому что, при всем уважении, Милан – это не Реал, но это не касается нынешнего Милана. Лео принял плохое решение, но понял свою ошибку очень быстро", – поделился Кьеллини в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, Бонуччи перебрался из Ювентуса в Милан летом 2017 года, проведя до этого 7 лет в составе туринцев. Впрочем, уже в 2018-м Леонардо вернулся в "Старую синьору".

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