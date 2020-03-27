"Я уверен, что Карпаты останутся в УПЛ": Матар назвал главный козырь львовского клуба

Нападающий Карпат Матар Дийе убежден, что "зелено-белым" по силам решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге.

"Kарпаты – это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками.

Карпаты могли подписать Соля за смешную сумму перед его трансфером в Динамо

Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ. Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что Карпаты достигнут хороших результатов.

В целом здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. Карпаты заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине. Например, в Италии немало ведущих команд не имеют такой базы, которая есть у Карпат", – цитирует Матара официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 23 туров Карпаты занимают последнее место в нижней шестерке УПЛ. Львовская команда отстает от Олимпика на 5 очков.

"За последние 10 лет во Львове убили футбол": легендарный экс-форвард Карпат разгромил руководство "зелено-белых"