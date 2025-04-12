В текущем сезоне Арда Гюлер не смог завоевать место в основном составе Реала. Из-за этого 20-летний турецкий вундеркинд может покинуть команду летом, сообщает Defensa Central.

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После очередного матча в запасе Гюлер лично заявил Флорентино Пересу, что рассматривает возможность покинуть королевский клуб.

"Я уйду в следующем сезоне, если Анчелотти останется", – якобы заявил турецкий игрок.

Такой ультиматум не понравился руководству Реала даже несмотря на то, что "бланкос" рассматривают отставку Карло Анчелотти, если команда вылетит в 1/4 ЛЧ от Арсенала и не завоюет Ла Лигу. Теперь Гюлер может не просто отправиться в аренду, а быть проданным.

Добавим, что в текущем сезоне Гюлер сыграл 33 матча, преимущественно выходя на замену. В его активе 3 гола и 7 ассистов во всех турнирах.

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