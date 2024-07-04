Известный тренер Владимир Шаран раскритиковал "патриотическую" позицию украинских клубов, которые на словах готовы отдать за Украину последнее, а на деле делают все, чтобы ослабить команду Руслана Ротаня на исторической для нашего государства Олимпиаде.

"Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеет, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен.

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Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу олимпийскую сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко. Для меня это те игроки, которые нужны нашей сборной. Я понимаю, что Судакова Шахтер не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и Динамо могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так произошло, он хотел играть на Олимпиаде.

Почему Шахтер отпустил Сикана и Крыськива, а Судакова и Бондаренко нет? Это уже вопрос не ко мне, каждый тренер думает за свою команду. Федерация на это повлиять не может, у клубов свои задачи, им нужно попадать в Лигу чемпионов.

Переносить старт УПЛ тоже не будут, хотя, я думаю, что без Бондаренко и Судакова Шахтер в первом и втором турах победил бы. Не знаю, мне так кажется. Насколько я знаю, ребята очень хотели играть на Олимпийских играх", – сказал Шаран в комментарии NV.

Напомним, перед стартом на Олимпиаде команда Руслана Ротаня проведет два товарищеских матча – против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля). Соперниками Украины на групповом этапе ОИ-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

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