"Мы анализировали Манчестер Сити последние несколько недель. Я работал тренером в чемпионате Англии и понимаю, чего можно ожидать от соперника и от матча в целом. Наша задача – сделать так, чтобы они не чувствовали себя доминирующей стороной. Перед самыми важными матчами я руководствуюсь принципом "меньше – значит больше". Четвертьфинал Лиги чемпионов – это подарок, и я ценю это.

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Я благодарен, что в своё время получил возможность встретиться с Пепом. Михаэль Решке организовал эту встречу, и я благодарен, что Пеп дал мне представление о своём образе мышления. В жизни случаются особенные встречи, и встреча с Пепом – одна из них. Я учусь у его команд, но я не фанат. В завтрашнем матче мы хотим добыть результат и оставить след в игре. Это будет совершенно другая игра, не похожая на встречу с ПСЖ. Я уверен, что в этой встрече будут моменты, которые мы должны будем перетерпеть. Но мы также хотим создать моменты, которые причинят Сити боль.

Со стартовым составом я ещё не определился. К сожалению, у нас есть травмированные. Кто заменит Шупо-Мотинга? Это может быть Серж Гнабри, Томас Мюллер или Садио Мане. Нам будет не хватить Эрика при стандартах у своих ворот", – цитирует Тухеля официальный сайт Баварии.

Матч Манчестер Сити – Бавария состоится во вторник, 11 апреля.

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