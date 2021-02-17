Килиан Мбаппе не только оформил хет-трик в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 на Камп Ноу. Нападающий ПСЖ в брутальной форме наехал на звезд Барселоны.

После одного из столкновений защитник каталонского клуба Сержиньо Дест попытался извиниться перед Мбаппе, находясь в своей штрафной. Однако чемпион мира 2018 спровоцировал скандал на пустом месте. Как расшифровали микрофоны транслятора матча, испанского телеканала Movistar+, французский нападающий не принял извинений, а оттолкнул оппонента со словами: "Не трогай меня".

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Mbappé empuja a Dest, Alba sale en su defensa y pasa esto:

-Alba: "Te ha pedido perdón. Eres un agrandado"

-Mbappé: "En la calle yo te mato"

-Alba: "Estás aprendiendo del peor, bobo"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZT5qFZztwu — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021

На это уже нашелся ответ у ветерана хозяев. Жорди Альба обвинил Мбаппе в неуважении к сопернику, ведь Дест всего лишь хотел извиниться: "Ты чертовски дерзкий". Удивительно, но Килиан ответил на чистейшем испанском языке, повторив одну и ту же странную фразу дважды: "На улице я убью тебя".

Сразе после этого в перепалку вмешался Пике, который во время матча успел поссориться с другим французом, но из своей команды. "Кого ты там собрался убить?" – спросил Жерар.

Как добавляют Mundo Deportivo и Deportes Cuatro, Альба жестко ответил за Мбаппе: "Парень учится. Засранец учится от худшего".

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