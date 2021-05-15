Журналист Михаил Спиваковский поделился историей о том, как Мирча Луческу изменил свое решение относительно острия атаки перед поединком одного из завершающих туров УПЛ.

"Недавно мне рассказывали уникальную историю. Когда Луческу называет состав команд, он записывает фамилии на доске. И там в основном составе был Супряга. Это был матч одного из последних туров.

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Луческу выходит из раздевалки, потом возвращается и говорит: "Нет, я тут подумал. Наверное, будет Беседин". Как работает эта интуиция, это внимание, помноженное на опыт, мы не знаем", – признался Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Недавно "бело-синие" минимально победили Зарю в финале Кубка Украины. Подопечные Мирчи Луческу также праздновали успех в Суперкубке страны и стали победителями УПЛ.

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