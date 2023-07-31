"Я требую большего": новичок Манчестер Юнайтед прокомментировал скандал с Магуайром во время матча с Боруссией Д
Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана отреагировал на эпизод с Харри Магуайром в товарищеском матче против Боруссии Д (2:3).
"Я требую от партнеров большего и буду требовать, потому что они отличные игроки. Сейчас для меня большая честь играть с этими защитниками.
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Мартинес и Магуайр делают отличные вещи. Они важные игроки для клуба. Я очень рад быть частью этой команды, и играть с ними – это здорово. У меня с ними хорошие отношения.
Я говорил с Харри, потому что когда я в воротах, требую от всех многого. Нам не нужно бояться совершать ошибки, потому что это часть жизни, и мы учимся на ошибках", – цитирует голкипера Mirror.
Во время матча Манчестер Юнайтед и Боруссии Д между защитником и вратарем возник спор. Онана не понравилось, что пас Магуайра стал причиной опасной атаки, которая едва не закончилась голом в ворота манкунианцев. Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл в товарищеском матче Боруссии Д со счетом 2:3.
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