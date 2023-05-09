Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сомневается, что результативность его лучшего бомбардира зависит только от молока.

"Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал".

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Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, пытаться смотреть на его навыки, а не на его напитки", – цитирует наставника "горожан" The Athletic.

Напомним, что нападающий Манчестер Сити поражает своей результативностью в текущем сезоне. Холанд забил 51 гол в 46 матчах во всех турнирах.

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