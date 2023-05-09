"Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал": Гвардиола дал совет поклонникам Холанда
10:22 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сомневается, что результативность его лучшего бомбардира зависит только от молока.
"Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал".
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Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, пытаться смотреть на его навыки, а не на его напитки", – цитирует наставника "горожан" The Athletic.
Напомним, что нападающий Манчестер Сити поражает своей результативностью в текущем сезоне. Холанд забил 51 гол в 46 матчах во всех турнирах.
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