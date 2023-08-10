"Я рад быть в этой замечательной команде. Да, получилось немного неожиданно: с самолета почти сразу на тренировку, а сегодня уже будет очень важна для нас игра. С другой стороны, очень хорошо, что все быстро так случилось, ведь есть шанс выйти и помочь ребятам Буду делать все от себя зависящее, чтобы как можно быстрее влиться в коллектив.

СК Днепр-1 официально подписал замену Довбику

Замена Довбика? Люди хотят видеть замену по позиции. Артем действительно проделал здесь очень важную и хорошую работу, оставил большой след в команде и заслуженно пошел на повышение. Я могу только пожелать ему всего лучшего. Я тоже нападающий, потому понятно, что люди хотят видеть такой же труд на тренировках, такие же голы в матчах. Повторюсь, буду делать все от себя зависящее, чтобы это воплотилось в жизнь", – цитирует Филиппов клубная пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, 30-летний форвард будет выступать в составе новой команды под седьмым номером. Он должен стать заменой Артему Довбику, который отправился в Жирону покорять Испанию.

Последней командой Филиппова была Рига, за которую он играл на правах аренды. До этого он защищал цвета Сент-Трюйдена, Десны, Авангарда, Никополя, Ильичевца и киевского Арсенала. Филиппов сыграл в УПЛ 66 матчей, в которых забил 22 мяча.

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