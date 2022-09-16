"Я хотел бы отметить всю команду, проведшую очень хороший матч. Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах.

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Может, и создалось впечатление, что игра была легкой, но на самом деле было тяжело. Жара заставляла приспособиться к погодным условиям. Но в целом мы выполнили план на игру. Забили два быстрых гола, потом еще и третий в раздевалку – после этого смогли немного выдохнуть.

Моя замена связана с судорогой, из-за нее не смог продолжить матч. Но сейчас все хорошо, восстанавливаюсь.

Очень важно, что наша команда во время войны может играть на международном уровне – показывать всему миру, что сейчас происходит в Украине. Мы все переживаем, следим за подвигами Вооруженных сил Украины.

Теперь отправляюсь в сборную. Всегда приятно возвращаться в лагерь национальной команды, поэтому настроение хорошее. Будет тяжелый перелет и три тяжелых игры, поэтому и настрой соответственно серьезный", – цитирует Довбика официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 2-х туров подопечные Александра Кучера с 3-мя очками идут в турнирной таблице группы Е Лиги конференций вторыми. Лидирует в квартете с 6 пунктами АЗ.

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