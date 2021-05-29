"Сейчас я абсолютно опустошен. Не знаю, как это описать. Это был такой длинный путь, со взлетами и падениями. Эта команда невероятна. Каждый сыграл большую роль. Мы были спокойны, расслаблены, безжалостны. Мы не говорили о прошедшем сезоне, мы сосредоточились на этом.

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Сейчас я хочу просто напиться. О Премьер-лиге буду думать завтра", – цитирует Франко Sky Sports.

Брентфорд завоевал третью путевку в АПЛ и присоединился к Норвичу и Уотфорду. "Пчелы" поднялись в элиту английского дивизиона впервые за 74 года.

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