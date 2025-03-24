"Я увидел очень расслабленную атмосферу в раздевалке, и это также отразилось на поле. Мы должны были верить. Я видел, как многие команды возвращались в футболе из сложных ситуаций. Просто вспомните камбэк Барселоны против ПСЖ в Лиге чемпионов несколько лет назад. И я также испытал это в матче Манчестер Юнайтед против ПСЖ. В футболе всё заканчивается только с финальным свистком.

Бельгия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Первый гол я забил полуударом через себя? Нужно постоянно смотреть на мяч, не так ли? Это был совет от Жана Киндерманса. Я толкнул защитника соперника [Николая Матвиенко] перед ударом? Мне нужно было освободиться от его опеки.

Эта победа должна стать для нас основой. Как команда мы хорошо справились. Будущее выглядит светлым? Что ж, давайте сохранять спокойствие. Мы снова встретимся в июне, и тогда должны набрать 6 очков из 6. Надеюсь, у нас будет больше времени на подготовку, и многие игроки все еще смогут выиграть трофеи в этом сезоне. Вот благодаря чему вы развиваетесь.

Ребята, мы возвращаемся в наши клубы. Давайте все попробуем побороться за титулы. Вперёд!", – цитирует Лукаку HLN.

Отметим, что Жан Киндерманс – бывший полузащитник ряда бельгийских клубов. Он играл с 1984 по 1999-й год.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций