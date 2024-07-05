"Для меня честь сыграть против Роналду. Я всегда восхищался им как игроком. Впоследствии у меня появилась возможность познакомиться и поговорить с ним много раз. Мы до сих пор на связи. Он всегда старается дать мне совет и быть в курсе того, что происходит.

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Это удовольствие. Играть против него – уважение за все, что он сделал в футболе. Не имеет значения, что было до или после, он всегда будет легендой игры. Но, конечно, мы надеемся победить и пройти в полуфинал.

Его наследие в Реале является уникальным, и я также надеюсь сделать что-то уникальное в Мадриде. Это будет совсем иначе, но я могу только похвалить игрока его калибра. Роналду лишь один, и я лишь один. Я просто следовал своему пути. Мне повезло, что у меня появилась возможность начать жить своей мечтой как игрок Реала. Надеюсь, я напишу там большую историю, но я точно не еду туда, чтобы дописывать остальную историю Криштиану", – приводит слова Мбаппе Goal.

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