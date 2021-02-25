29-летний колумбиец пообщался со своими подписчиками в Twitch. Один из сторонников спросил Хамеса, планирует ли он когда-то вернуться в Реал.

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Родригес с улыбкой ответил на вопрос: "Сейчас я там никому не нужен!" Слова хавбека приводит AS. Болельщики также сказали, что до сих пор любят его в Мадриде. К слову, в структуре "сливочных" полузащитник находился с 2014-го, два года провел в Баварии в аренде.

Напомним, летом Хамес перебрался в Эвертон на правах свободного агента. Родригес уже провел в футболке "ирисок" 21 поединок, отличился 5 голами и 8 ассистами.

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