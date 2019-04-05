"Я такую сумму трачу за ночь в Лондоне", – Роуз требует увеличить наказание за расизм

Защитник Тоттенхэма и сборной Англии Дэнни Роуз возмущен низкими штрафами за проявления расизма.

"Я был готов к тому, что это может произойти. Я играл в Сербии около восьми лет назад, и уже тогда там были проявления расизма. Поэтому я подумал, что есть вероятность, что это может повториться, и это произошло.

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Это не повлияло на мою игру. Я уже большой мальчик. Три очка не самая важная вещь, когда вам приходится пройти через такое, но я просто хотел, чтобы команда набрала эти три очка, чтобы убраться из Черногории как можно быстрее. Конечно, очень печально, что приходится быть готовым к этому. Но чего еще ожидать, если виновных штрафуют на такую ​​сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?

Почеттино дисквалифицировали на 2 игры за то, что он просто поспорил с Майком Дином в матче с Бернли. А страна может быть наказана за проявление расизма лишь небольшим штрафом. Это просто фарс, но это то, что мы имеем на сегодняшний день. Пока не введут суровые наказания, не стоит ожидать чего-то другого", – цитирует Роуза ESPN.

Напомним, во время поединка в Черногории вингер сборной Англии Рахим Стерлинг обвинил местных болельщиков в расистских выкриках в свой адрес.

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