– Увеличилось ли внимание к твоей персоне после перехода в Плимут?

– Если мы говорим об Англии, то однозначно внимания стало больше. И очень приятно, что намного больше людей начали следить за мной в Инстаграм, намного больше людей узнают здесь, в Англии.

Таловеров официально сменил клуб в Англии

Даже несколько раз было такое, что мы приезжали в Лондон, гуляли с девушкой, если не ошибаюсь, в тот день Фулхэм или Тоттенхэм играл против Челси, и мимо проходили болельщики в футболках Тоттенхэма или Фулхэма и кричали "Макси, Макси!". Я вообще такого не ожидал! – сказал Таловеров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что контракт Максима Таловерова с гончарами рассчитан на три года. В прошлом сезоне он выступал за другой клуб Чемпионшипа – Плимут. Украинец провел за команду 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По итогам сезона 2024/25 пилигримы заняли 23-е место в чемпионате и вылетели в низший дивизион.