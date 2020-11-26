"Я так радуюсь, когда вижу Луческу на месте главного тренера Динамо. Я не знаю его, как личность или как тренера, только понаслышке. Когда я плохо говорил о Динамо, мне было больно смотреть на то, что происходит в таком большом клубе. Я не понимал, почему так происходит. Сейчас человек пришел, и за короткое время с тем же материалом попали в Лигу чемпионов. Это была главная задача и мечта последних лет. Да, проиграли Барселоне 0:4, наломали дров. Но пока мы не совсем готовы, это другой уровень. Даже несмотря на то, что Барселона играла молодым составом.

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Я смотрю на футбол немного под другим углом, чем зритель. Я с этими футболистами проводил время на поле, я знаю, как они двигаются и могут играть. И если смотреть на их действия тогда и сейчас, я вижу большую разницу. Да, они не носят мяч на носу и не забивают бисиклетами. Но у них есть рисунок, понимание и уверенность. Я вижу эти позитивные шаги вперед.

Если посмотреть на состав Динамо, у них много перспективной молодежи. Но всегда нужны какие-то ветераны и старожилы, которые уже прошли многое. Например, такие, как Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Бойко. Даже не играя, это важные единицы в составе, которые могут повести молодых пацанов за собой. Я уверен, что Динамо завоюет третье место в группе Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не сомневаюсь в этом", – заверил Морозюк в интервью каналу "Футбол".

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