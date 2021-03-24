"Наконец-то. Я свободен", – украинец эмоционально отреагировал на возвращение к тренировкам.

Игрок Динамо уложил Шевченко на газон на тренировке сборной Украины перед Францией

Харатин сдал положительный тест 8 марта. Хавбек Ференцвароша получил вызов в сборную Украины, однако не смог поехать именно из-за болезни. Зато его одноклубник Александр Зубков здоров и готов помочь команде Шевченко.

Добавим, что Харатин провел 34 матча в текущем сезоне, отличился 6 голами и 2 ассистами.

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