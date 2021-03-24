"Я свободен": Харатин вылечился от коронавируса, который помешал поехать в сборную Украины
22:18 - Читати українською
Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин оправился от коронавируса.
"Наконец-то. Я свободен", – украинец эмоционально отреагировал на возвращение к тренировкам.
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Харатин сдал положительный тест 8 марта. Хавбек Ференцвароша получил вызов в сборную Украины, однако не смог поехать именно из-за болезни. Зато его одноклубник Александр Зубков здоров и готов помочь команде Шевченко.
Добавим, что Харатин провел 34 матча в текущем сезоне, отличился 6 голами и 2 ассистами.
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