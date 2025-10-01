– Вы сейчас изменили свой образ жизни?

– Ну, как изменил? Конечно, ты уже понимаешь, что прежде всего живешь для детей. Я делаю все возможное, чтобы мои дети ни в чем не чувствовали нужды.

Алиев отреагировал на попытку Рудько незаконно пересечь границу: "Теперь подпишет самый долгожданный контракт"

Конечно, я хотел бы и тренировать. Очень хочу, чтобы моя детская школа, академия Алиева, развивалась. Я стремлюсь построить собственные поля, потому что не хочу постоянно их арендовать – хочу, чтобы у меня были свои футбольные поля, где мои дети могли бы заниматься. Это моя цель, и я этого действительно хочу.

Сейчас ты прекрасно понимаешь, что в стране идет война и не всегда знаешь, стоит ли строить. Так, я стремлюсь найти хороших инвесторов, которые бы вложили в развитие моей школы, чтобы дети, которые находятся в академии, могли расти и достигать новых уровней.

У нас сейчас начали забирать ребят – кого-то в Шахтер, кого-то в Колос. Один из наших воспитанников сейчас играет в сборной Украины U-19. Когда 5-6 лет назад школа открывалась, я видел, какие дети приходили тогда и какие сейчас – это небо и земля, – сказал Алиев в эфире YouTube-канала Власть vs Влащенко.

Поразил Бергкампа, пережил трагедию друга и поддержал Миколенко: бесконечные испытания Донни ван де Беека