Команда Виктора Цыганкова не побеждает уже в 10 матчах подряд. После потрясающей прошлой кампании Жирона полностью проваливает текущий сезон.

Результативная ошибка Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Бетис – 1:3

Тренер каталонцев объяснил с чем связан такой спад и рассказал о надеждах на то, что команда не вылетит в Сегунду.

"Мы должны преодолеть эту ужасную ситуацию. Это сложно психологически. Я уже сказал игрокам, что сейчас страдаю и очень мало сплю, но просыпаюсь с энергией. Моя команда, семья и наши болельщики тоже страдают. Я обязан делать свою работу и отдаваться на полную, поскольку чувствую ответственность. Команда достигла дна, но у нас есть шанс преодолеть это все. Мы должны смотреть вперед с надеждой и выиграть оставшиеся матчи. Каждая игра теперь для нас – это финал. Я не волнуюсь из-за своей должности, это не главное. Если мы сможем собраться и получить как можно больше очков – мы останемся в Ла Лиге на следующий сезон", – цитирует Мичела Diario AS.

Добавим, что после 32-х матчей Жирона находится на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. До зоны вылета – всего 2 зачетных балла.

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