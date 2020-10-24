"В начале игры было немного трудно сразу приспособиться к позиции (центрфорварда – Футбол 24) и найти свою лучшую игру. Но потом постепенно все наладилось, у нас были хорошие атаки. Я боролся за команду, и это самое главное. Мы получили три очка, а значит, выполнили работу должным образом. Конечно, позиция центрфорварда – это не оптимальная для меня позиция, но я могу без проблем сыграть на этой позиции.

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Согласно тренерской установки я должен был показать свою лучшую игру, делать на поле то, что я умею. Конечно, тренер знает, что это не идеальная позиция для меня, но он мне доверяет. И он знал, что я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде, сделаю все от меня зависящее для положительного результата. И я это делал на поле – бился за команду, за результат, пытался показать свою лучшую игру.

Почему меня заменили? Это решение тренера, оно не обсуждается. Думаю, это связано с тем, что у нас сейчас насыщенный график, много игр, и при этом каждый игрок должен получить игровое время. Тренер знает, когда и кто должен выйти на поле, а мы должны уважать решение тренера, работать на тренировках и быть готовыми выйти на поле в любом матче и на любой позиции.

Трудно ли настроиться на матч чемпионата между двумя поединками на евроарене? Конечно, бывает непросто, но у нас в команде все профессионалы своего дела, все знают, что нужно уделять должное внимание восстановлению. Каждый знает свой организм и знает, сколько времени ему нужно для того, чтобы как можно лучше восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Относительно ожиданий от матча с Ференцварошем... Не буду ничего говорить заранее. Но уверен, что мы полностью будем готовы показать свою лучшую игру в Будапеште, и болельщики будут довольны нашей игрой", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо минимально обыграло подопечных Владимира Шарана и возглавило турнирную таблицу УПЛ. Уже в ближайшую среду, 28 октября, киевляне в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле будут принимать венгерский Ференцварош. Начало встречи в 22:00.

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