toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

"Я спокойно шел, а они начали что-то кричать про меня и мою семью", – Милевский о конфликте с белорусскими фанатами

20:05 147 Читати українською
"Я спокойно шел, а они начали что-то кричать про меня и мою семью", – Милевский о конфликте с белорусскими фанатами
Артем Милевский / ФКДБ

Форвард Динамо Брест Артем Милевский вспомнил словесную перепалку с болельщиком солигорского Шахтера.

"Да он там что-то, не знаю... Болельщики в Солигорске какие-то... так сказать, кроты есть кроты. Я уже не помню, что мне кричали, что-то нехорошее.

"Е**ло завали", – Милевский обругал болельщика после поединка чемпионата Беларуси

"Е**ло завали" я сказал, что тут такого? Клоун. Я шел спокойно, а они начали что-то кричать про меня и мою семью. Я такой человек, что не могу голову опустить и пройти мимо", – сказал Милевский в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, экс-форвард Динамо вместе со своей нынешней командой возглавляет чемпионат Беларуси.

Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм

blog_ava
Михайличенко – официально главный тренер Динамо
15:58
1492
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
24
мин
АЗ
21:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук