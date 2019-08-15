"Я спокойно шел, а они начали что-то кричать про меня и мою семью", – Милевский о конфликте с белорусскими фанатами

Форвард Динамо Брест Артем Милевский вспомнил словесную перепалку с болельщиком солигорского Шахтера.

"Да он там что-то, не знаю... Болельщики в Солигорске какие-то... так сказать, кроты есть кроты. Я уже не помню, что мне кричали, что-то нехорошее.

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"Е**ло завали" я сказал, что тут такого? Клоун. Я шел спокойно, а они начали что-то кричать про меня и мою семью. Я такой человек, что не могу голову опустить и пройти мимо", – сказал Милевский в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, экс-форвард Динамо вместе со своей нынешней командой возглавляет чемпионат Беларуси.

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