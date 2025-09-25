– Сложилось впечатление, что Полесье с самого начала пыталось контролировать игру, это удавалось, у Руха не было моментов. В какой момент что-то пошло не так для команды?

– Видимо, пошло еще до игры. Это настрой. Это в первую очередь. Проиграли мы команде Рух в настроении – это 100%. Самая главная проблема – что мы это понимали, что будем контролировать игру, но акцент делался на том, что будут ошибки, потому что команда играет один в один, мало пространства дает, соперникам я имею в виду.

Нам нужно реагировать на свои ошибки, максимально быстро переключаться в переходные моменты, сразу в районе мяча вступать в отбор. К сожалению, мы сегодня были совсем неагрессивными в этом компоненте, поэтому мы пропускали контратаки, которые обеспечили Руху результат. Это действительно большая проблема, но это идет от настроя – это 100%.

– Сложилось также впечатление, что несмотря на контроль, который пытались навязывать, команда проигрывала также и верховую борьбу. Это также связано с настроем?

– Конечно. Верховая борьба, агрессия, когда мы с мячом в конечной фазе – это все идет от настроения. Поэтому сегодня, к сожалению, я совсем не узнал своих ребят. Буквально через 4 дня у нас такие перепады. Такого не может быть. Это называется профессионализм. Мы должны быть профессионалами. Нам очень обидно. Хочется только извиниться перед болельщиками за это поражение, – сказал Ротань на пресс-конференции.

