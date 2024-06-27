"Сразу отвечу касаемо сборной. Мне очень понравились слова Мюллера, который сказал: ”Пока я играю в футбол, я буду доступен для тренера сборной“. Почему так? Я отвечу. Для меня было бы легче сказать, что я ухожу и буду сидеть с женой в Испании и смотреть футбол по телевизору. Но я не могу этого сделать, потому что у каждого в нашей стране есть свой долг.

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Есть много ребят, которые защищают нашу Украину на войне, защищают нашу землю, а я футболист, я играю в футбол. И если меня тренер вызывает в национальную сборную – я сотру все колени, но сделаю все для нашей страны.

Если меня будут вызывать – буду приезжать, не будут вызывать – не буду приезжать. Но пока я профессиональный футболист, я буду доступен для тренера сборной", – сказал Степаненко в комментарии для ТРЕНДЕЦ.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), обыграла Словакию (2:1) и расписала ничью с Бельгией (0:0).

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