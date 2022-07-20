"Это было очень страшно, особенно когда врачи сказали, что сами не знают, как долго я остаюсь вне игры. Думаю, именно эта часть была самой страшной для меня.

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Тогда я сомневался, смогу ли еще играть в футбол, но в конце концов все сложилось хорошо. Я счастлив и благодарен врачу за то, что он так хорошо обо мне заботится. Я очень рад, что могу вернуться на поле", – признался Дэвис в интервью ESPN.

Напомним, 21-летний канадец переболел коронавирусом, а в январе у него обнаружили признаки миокардита. На реабилитацию ушло около 2 месяцев, после чего защитник получил разрешение вернуться к полноценным тренировкам и матчам.

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