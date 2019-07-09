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"Я со своим фанатом", – неугомонная Влада Седан потролила Зинченко

9 июля 23:24 112 Читати українською
"Я со своим фанатом", – неугомонная Влада Седан потролила Зинченко
Александр Зинченко / Фото из соцсетей

Спутница хавбека сборной Украины поражает не только красотой, но и чувством юмора.

Пара проводит совместный отпуск в Мексике и не стесняется выкладывать горячие фотографии.

Зинченко и Влада Седан поразили жаркими играми на пляже – у девушки отличная техника работы с мячом

На этот раз влюбленные порадовали своих поклонников фотографией на фоне заката. Журналистка телеканалов "Футбол 1/2" не удержалась и подписала публикацию в Instagram "Я с фанатом", намекнув, кто в их дуэте главная звезда.

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Напомним, в этом году Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити.

? я с фанатом

Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

blog_ava
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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
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