"Я со своим фанатом", – неугомонная Влада Седан потролила Зинченко

Спутница хавбека сборной Украины поражает не только красотой, но и чувством юмора.

Пара проводит совместный отпуск в Мексике и не стесняется выкладывать горячие фотографии.

Зинченко и Влада Седан поразили жаркими играми на пляже – у девушки отличная техника работы с мячом

На этот раз влюбленные порадовали своих поклонников фотографией на фоне заката. Журналистка телеканалов "Футбол 1/2" не удержалась и подписала публикацию в Instagram "Я с фанатом", намекнув, кто в их дуэте главная звезда.

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити – под ним играл бывший игрок Шахтера

Напомним, в этом году Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити.