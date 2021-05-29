"Возвращение в Барселону? Я думал о будущем, о том, что будет лучше для меня сейчас. Мне кажется, это смелое решение. У меня есть большая уверенность в этом шаге. Сравнение с Пике? Нет. Меня это не волнует. Мы же разные игроки, правильно?

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Здесь нечего сравнивать. Жерар достиг всего, это один из лучших центральных защитников мира, он очень известен, а мне 20 лет, я, можно сказать, только начинаю карьеру.

Поэтому между нами возможны только такие сравнения: наши мамы – врачи, и мы оба жили в Манчестере, но он был не в такой хорошей команде. Мне повезло чуть больше, и я смог поиграть за лучшую команду Манчестера. Мне его жаль", – приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.

Напомним, Пике выступал за Манчестер Юнайтед с 2004 по 2008 годы с перерывом на аренду в Сарагосе, после чего вернулся в Барселону, где стал настоящей легендой клуба. Эрик Гарсия также является воспитанником каталонцев, но пока что выступает за Манчестер Сити.

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