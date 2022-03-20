"Эта война настоящая и страшная. Враг испортил в нашей стране столько инфраструктуры, столько жизней уже утрачено. Это что-то ужасное. Я смело могу назвать это фашизмом, уничтожением людей. Нам нужно выходить из этой ситуации победителями, и я верю, что страна справится с этим.

"Тимощук может уже ничего не объяснять": Вирт – о предательстве экс-партнера и "работе" в ФСБ

Хочу надеяться, что россиянам стыдно от происходящего. Но мне звонков из России практически не было. Возможно, они так маниакально верят в то, что делает их руководство, и считают, что все это правильно. Но особых контактов с россиянами у меня нет, и я уже не представляю, как в дальнейшем общаться с людьми, которые поддерживали эту хунту", – поделился Протасов в комментарии Футбол News.

Напомним, сегодня длится 25-й день нападения россиян на Украину, которые решили захватить наши земли. Впрочем, ВСУ отражают атаки негодяев и остановили их продвижение в глубь страны.

Россия напала на Украину: наши клубы могут пропустить евросезон, дебют Монзуль в Серии А, топ-жест Бекхэма (LIVE)