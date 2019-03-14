"Я слышал, что Бавария проиграла", – музыкальное поздравление от Клоппа, которое понравится даже немецким болельщикам

Можно не любить Ливерпуль, но отрицать харизму главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа – невозможно.

Ливерпуль легко разобрался с Баварией (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Радости не сдерживал и наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, который раскидывался эпическими фразами налево-направо.

Ливерпуль эффектно одолел Баварию: Ковач без лидеров слабее Клоппа, ван Дейк и Мане делают разницу, перфоманс Матипа

Таланты монтажа Youtube не прошли мимо этого события и создали музыкальный ролик из веселых нарезок с участием немецкого специалиста.

Осторожно, очень трудно не подпевать!