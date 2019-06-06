"Я сказала ему, что ничего не будет, но он не остановился", – девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании

Наджила Триндаде Мендес де Соуза рассказала об инциденте со звездным форвардом ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

По словам девушки, она сначала согласилась заняться сексом с Неймаром, однако затем отказалась, узнав, что у футболиста нет презерватива. После этого, по ее словам, Неймар проявил агрессию, передает SBT.

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"Мы обменялись сообщениями в инстаграме, он спросил, когда я могу приехать в Париж. Я сказала: "Хоть сейчас, но не могу себе позволить". Он сказал, что все уладит, и заплатил за билет и гостиницу.

Когда я спросила, есть ли у него презерватив, он ответил: "Нет". Тогда я сказала ему, что ничего не будет. Но он не слушал, вернулся и совершил половой акт. Я говорила: "Остановись. Стоп, стоп, нет! Хватит". Но он ничего не говорил, просто делал.

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Я только хочу справедливости. Он сильно травмировал меня. Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал", – заявила девушка в комментарии.

На вопрос журналиста, было ли это изнасилование или агрессия, Мендес де Соуза ответила "агрессия с изнасилованием".

Напомним, на Неймара подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам бразилец заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

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