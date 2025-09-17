В Турине состоялся один из самых эмоциональных матчей стартового тура Лиги чемпионов. Ювентус и Боруссия Д устроили настоящий триллер с восемью голами, который завершился результативной ничьей – 4:4.

Лучший бомбардир ЛЧ играл не под своей фамилией в матче с 8 голами – партнер со скандалом отобрал у него пенальти

После игры одной из главных тем стал словесный обмен между Каримом Адейеми и Кенаном Йилдизом. Камеры зафиксировали их разговор в центре поля, что вызвало предположение о конфликте. Однако впоследствии оба футболиста объяснили ситуацию – между ними не было никакой вражды, только дружеские шутки.

"Мы знакомы. Я ходил с ним в одну школу. Он был младше меня, очень хороший парень и замечательный футболист. Я забил, он забил, и мы пошутили. Я сказал ему, чтобы больше не забивал и не бегал назад. Это футбол. Я хорошо с ним лажу. Это были несколько шуток на турецком", – цитирует Йылдиза GOAL.

Сам матч стал настоящим украшением первого тура. Адейеми открыл счет, Йылдиз ответил дальним ударом, а дальше соперники обменялись еще шестью голами. Отмечались Феликс Нмеча, Душан Влахович, Ян Коуту и Рами Бенсебаини. Казалось, что Боруссия Д вырвет победу, но в компенсированное время Ювентус благодаря голу Влаховича и точному удару Ллойда Келли спас ничью.

