"Это замечательная история. Я пережил трудный момент, но мне удалось справиться. Я провел семь лет в ПСЖ, начинал в команде U-11, но получил травму незадолго до вступления в академию. У меня был артрит, какая-то инфекция в бедре, поэтому мне пришлось делать операцию. Я долго лечился, провел два или три месяца в гипсовой повязке. После операции ко мне пришел врач и сказал, что я больше никогда не буду играть в футбол. Он даже сказал, что мне, возможно, придется ампутировать ногу. Некоторое время я провел в инвалидном кресле, потом на костылях, и после этого мне пришлось снова учиться ходить.

Умер экс-защитник Интера и победитель Серии А – ему ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса

Я думал, что сразу смогу ходить. Я боролся, но только пытался подняться, сразу падал. У меня не осталось энергии в ногах, потому что я так долго не ходил, и мои ноги отвыкли от движения. Несмотря на это, я всегда думал, что футбол для меня еще не закончился, и я говорил всем, что вернусь к игре. Большинство людей думали, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре около полутора лет. Меня признавали лучшим левым защитником два года подряд. Честно говоря, у меня все складывалось хорошо", – приводит слова Менди AS.

Напомним, француз стал настоящей звездой в Лионе, откуда за 50 млн евро перебрался в Реал летом 2019 года.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства