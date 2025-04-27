“Не скажу, что мы очень довольны результатом, но за второй тайм большой респект команде, что собрались и играли с большим желанием и не реализовали еще много моментов. Что не пошло? Первый гол – детская ошибка с нашей стороны, быстрый гол пропустили и уже было тяжеловато немного. Но команда такого ранга как Динамо не должна после первого гола так расклеиваться. И за первый тайм мне, команде и тренеру немного стыдно из-за того, как мы играли. Но очень хорошо, что была такая реакция в перерыве. И во втором тайме команда вышла совсем другой.

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Я тренера таким злым, агрессивным и на повышенных тонах еще не видел. Это впервые. И это нас встряхнуло. Я уже видел таким Ярмоленко, и это тоже сыграло нам на руку. Мы начали играть с большим желанием, хотя это говорить немного странно, мол, как Динамо выходит против Шахтера без желания первый тайм играть? Но больше было желания выиграть, чем у Шахтера. Больше было у нас подборов, больше воодушевления. И больше сил было, потому что Шахтер уже немного "сушил" игру по результату играл и выбивал мяч. Падали, судороги хватали, но я могу их понять. А мы верили до конца, до 90-й, до 92-й минуты, что мы сможем не то что отыграться, но и третий забить. Но немного поздно второй забили.

Был ли это один из самых эмоциональных моих голов в карьере? Не скажу, что был самый красивый, но по эмоциям, пожалуй, да. Я уже немолод и думал за день-два до игры, что я никогда не забивал Шахтеру. Один раз ложился спать и подумал, как я хочу забить. Я даже не представлял как, а просто хотел забить. Бог наградил меня на последних минутах, было видно по мне и сейчас вижу свои эмоции, что это для меня как глоток свежего воздуха. Я говорил с тренером о том, что мало забиваю, а он посоветовал бить и бить. Сегодня бил, где-то штанга, где-то выше, но если не будет ударов, то не будет голов. Я очень доволен, что забил. Надеюсь, в дальнейшем мне поможет.

Попадание в стойку? Было немного опустошение, потому что хотелось забить, но не смог. Я был расстроен, но волосы не рвал на себе, потому что понимал, что будет еще момент.

"Динамо" – чемпион? Нет. Если бы мы выиграли, то я бы иначе отреагировал. Но вы же видите, как "Александрия" уверенно и стабильно играет. Когда уже не будет шансов у соперников, тогда выйдем в эфир, а вы меня поздравите, – отметил Кабаев в комментарии Футбол 360.

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