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"Я сходил с ума, у меня был стресс", – Алекс Сонг рассказал о своих выступлениях в чемпионате России

12:18 85 Читати українською
"Я сходил с ума, у меня был стресс", – Алекс Сонг рассказал о своих выступлениях в чемпионате России
Алекс Сонг / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Рубина Алекс Сонг вспомнил подробности своего пребывания в российской команде.

"Некоторое время я не мог говорить близким, что у меня не все хорошо в России. Я просто должен был быть положительным и не позволять моей жене и моим детям в Лондоне переживать.

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Когда я подписал контракт с Рубином, то мне сказали, что обеспечат домом. Прошло шесть месяцев., а обещание не было выполнено. Потом меня вывезли из гостиницы, и мне пришлось жить на тренировочной базе клуба.

Мой номер на тренировочной базе был прекрасным, и удобства были хорошими, но это не то. Я даже никогда там свет не включал. Просто сидел со своим компьютером, без телевизора, так как ничего не мог понять, что там говорят. Вся моя жизнь была ограничена компьютером и телефоном.

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Я практически не выходил в город, потому что у меня не было друзей. Я просто сидел в своей комнате. Сходил в ресторан, возможно, дважды или трижды. Просто ел свою еду на базе. Еда была хорошей, но было одиноко. Я сходил с ума. Не плакал, но у меня был стресс. Я практически потерял год своей карьеры в Казани", – цитирует Сонга The Telegraph.

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Рубин Рубин Россия Алекс Сонг Алекс Сонг
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