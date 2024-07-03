"Я понимаю, что он имеет в виду – это означает, что Испания вышла бы в полуфинал. Но у Германии тоже есть многое для того, чтобы помешать осуществлению мечты Хоселу. Испания показывает фантастический футбол, как и мы. Эта игра точно не будет скучной.

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Знаю, почему Хоселу это сказал, это должно вызывать у меня улыбку. Нормально, что испанцы так говорят, ведь они хотят выиграть Евро. Я сделаю все, чтобы этого не случилось.

Конечно, я задумываюсь о том, что этот матч может быть последним. Но я не беспокоюсь – скорее, это мотивирует меня продержаться как можно дольше, надеюсь, до конца турнира. Это было мое решение, я знаю свою ситуацию. Я буду счастлив и без футбола. Я уже думал об этом перед 1/8 финала, но этого не случилось, к счастью", – цитирует AS Тони Крооса.

Напомним, что Германия сыграет в четвертьфинале против Испании. Игра запланирована на 5 июля, начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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