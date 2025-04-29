"Арсенал - одна из лучших европейских команд, которая проделала замечательную работу со своим тренером в течение нескольких лет. Мы все заслуживаем быть здесь. Мне больше всего нравится моя команда, поэтому я здесь. Кому-то больше нравится ПСЖ, кому-то Арсенал, это часть жизни.

Одноклубницы Зинченко вышли в финал женской Лиги чемпионов благодаря камбэку

Мы стали более целостной командой [в сравнении с этапом лиги] и теперь хотим вписать страницу в историю. Мы проиграли Арсеналу 1 октября, семь месяцев назад. Я думаю, что с тех пор мы сильно изменились. Я пересматривал тот матч и увидел наш прогресс. Думаю, мы стали лучше, и мы показали это на протяжении всего турнира. У нас был самый сложный общий этап, а теперь мы в полуфинале.

Арсенал и ПСЖ - похожи. Арсенал - команда, способная атаковать и защищаться вместе. У них такие же высококлассные игроки, как у нас, и у них нет зависимости от кого-то. Является ли Арсенал лучшей командой, с которой мы играли? Трудно сказать. В любом случае, это одна из лучших европейских команд, это точно. Но и мы тоже.

У всех настроение исключительное. Я самый грустный человек в команде, так что представьте, что чувствуют остальные!" - цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Реал та Манчестер Сіті – мільярдери, Юве живе в позику, космічна АПЛ: аналіз прибутків і витрат топ-чемпіонатів Європи