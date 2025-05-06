– Когда у тебя закончился контракт с Динамо?

– Я разорвал его зимой 2013-го. Сказал, что если я не нужен, то зачем мучиться.

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– В этом же году, как свободный агент, ты подписал контракт с Арсеналом.

– Хорошо, что я взял зарплату наперед, потому что потом там денег не получал. Все шло вниз. Команду кормили "завтраками". Потом некоторые футболисты начали пропускать тренировки, чтобы не получить травму. И потихоньку все распалось, – сказал Петров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Кирилл Петров был игроком Динамо с 2007 по 2013 год, однако за первую команду "бело-синих" сыграл лишь одну игру.

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