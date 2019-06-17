"Я сам не хотел продолжать сотрудничество с вами", – Себальос покинет Реал из-за Зидана

Полузащитник Реала Дани Себальос практически гарантированно покинет клуб. У хавбека напряженные отношения с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом.

Возвращение Зинедина Зидана в Реал по ходу сезона 2018/19 не для всех игроков "бланкос" стало хорошей новостью. Один из таких – Дани Себальос, у которого, очевидно, нет будущего в клубе.

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Незадолго до окончания сезона Зидан лично сообщил Себальосу, что не рассчитывает на него. Ответ игрока был достаточно резким. "Без проблем, босс. Я сам не хотел продолжать сотрудничество с вами", – цитирует хавбека AS.

Себальос присоединился к Реалц 2 года назад, а контракт 22-летнего хавбека действует еще 4 сезона. Испанцем, у которого достаточно прохладные отношения с Зиданом, активно интересуется Тоттенхэм.

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