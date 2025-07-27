– Георгий, расскажи какой была атмосфера на стадионе в Стамбуле в матче с Бешикташем?

– Атмосфера на стадионе была невероятной. У меня уже на 2-й минуте заложило уши. Я с таким еще не сталкивался. Я играл в Шотландии против Селтика и думал, что там были самые громкие фанаты. Но в матче с Бешикташем услышал совсем другой уровень поддержки. Одно удовольствие играть при такой поддержке.

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– Насколько важна такая поддержка?

– Я бы хотел, чтобы это перенеслось и на наш украинский футбол и на нашу страну и на наших украинских болельщиков. Но я понимаю, что сейчас это невозможно. Может в будущем.

– Впереди команду ждет ответный матч с Бешикташем. Немало украинских болельщиков будут присутствовать на трибунах. Возможно у тебя есть что сказать в целом всем болельщикам?

– Могу сказать нашим болельщикам, чтобы они поддерживали нас и верили в нас. Мы постараемся снова их порадовать такой же, в первую очередь, игрой и результатом. Потому что у нас время это очень важно. Я видел после вчерашней игры, насколько болельщики счастливы были, с позитивным настроем. Эти 90 минут подарили большие эмоции нашим людям. Приходите на стадион в Кракове, чтобы поддержать нас и нашу команду, – рассказал Судаков пресс-службе "горняков".

Напомним, что Шахтер победил в первом матче Бешикташ со счетом 4:2. Вторая встреча команд состоится 31 июля.

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