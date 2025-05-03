По словам функционера, в 1990 году он получил наказание за преступление, к которому не был причастен.

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"Тяжело так на душе, что хочется просто выговориться. Я с этим жил 35 лет и то, что вчера узнал... Хочется выговориться. 35 лет я хотел добиться правды, но по разным причинам не мог. Человек, из-за которого я отбывал наказание, пришел сам. И думаю, что если бы не жизненная ситуация, то он бы никогда не пришел.

Вчера он пришел не только просить прощения за то, что совершил, за то, что я не знал. После того, как погибла в автокатастрофе вся его семья, он пришел просить прощения за то, что совершил 35 лет назад", – сказал Поворознюк в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, сейчас Ингулец занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе команды из Петрово 20 очков после 26-ти туров.

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