"У меня не вырисовывалось сотрудничество с Шахтером, я работал с ними всю жизнь. У нас всегда были дружеские и уважительные отношения. Не могу сказать, что Металлист был донором Шахтера, но мы дали им очень много игроков, которые им очень помогли.

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В конце концов, селекция Шахтера очень сильная, им не надо помогать. Но обсуждения определенных игроков для Шахтера были. Того же Фреда, например, я им рекомендовал. Но не надо преувеличивать мое влияние на селекцию Шахтера. Они просто спросили мое мнение, и я ответил, что игрок действительно топ", – сказал Красников в программе BurBuzz.

Напомним, Фред перешел в Шахтер в 2013 году за 5 млн евро. В 2018-м его продали в Манчестер Юнайтед за 59 млн евро.

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