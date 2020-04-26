"Я развернулся и "клацнул" его": Федецкий – о самом большом штрафе в своей карьере

Экс-защитник львовских Карпат Артем Федецкий вспомнил, сколько в свое время пришлось выложить за эмоции на футбольном поле.

"25 тысяч зеленых, когда играл в Карпатах. Во время двусторонки аргентинец Герман Пачеко, после того как я отдал мяч вратарю, прыгнул мне в ахилл.

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Я развернулся и "щелкнул" его. Затем Кононов объявил, что я оштрафован на 5 тысяч. А потом, мы проиграли в чемпионате две игры подряд, и Дыминский также наложил штраф на команду. Так и вышло за месяц минус 25 тысяч", – сказал Федецкий в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Артем – воспитанник луцкого футбола. Профессиональную карьеру начал в донецком Шахтере в 2002 году. В Премьер-лиге дебютировал в марте 2007 года в составе киевского Арсенала в матче против Черноморца. Также успел поиграть за Харьков, Днепр и немецкий Дармштадт. В Карпатах Федецкий играл дважды: в аренде в 2009-2012 гг. и в 2017-2019 гг.

Герман Пачеко подписал контракт с "зелено-белыми" летом 2011 года, однако провел за львовский клуб лишь 7 матчей (6 в чемпионате и один в Кубке Украины) и в феврале 2012-го покинул команду.

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