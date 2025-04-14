"Я разочарован товарищами по команде": Фернандеш прокомментировал фиаско МЮ в матче с Ньюкаслом
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мыслями о поражении от Ньюкасла (1:4) в матче 32-го тура АПЛ.
"Я разочарован товарищами по команде, потому что знаю, насколько сильными они могут быть. Я знаю, как тяжело представлять этот клуб. Они хотят много сделать для клуба, хотят побеждать, потому что знают, что их запомнят, если они выиграют что-то с этим клубом.
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В трудные моменты мы показывали отличные результаты в матчах с лучшими клубами. В решающих матчах, когда все смотрят на нас. Мы Манчестер Юнайтед, мы должны проявлять себя и делать все возможное для победы. Оценивать почти нечего – мы проиграли", – сказал Фернандеша Mirror.
Напомним, МЮ уступил Ньюкаслу (1:4) в игре 32-го тура АПЛ. Сейчас манкунианцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 38-ю очками.
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