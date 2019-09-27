"Я разочарован так же, как и вы", – Дуэлунд на украинском языке обратился к фанатам Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуелунд выразил разочарование из-за обилия травм.

"Я в Киеве уже год и более 80% времени травмирован. Я хочу сказать болельщикам Динамо, что я так же разочарован, как и вы. Но я никогда не сдамся. Я вернусь и буду бороться за свое место. Спасибо за поддержку", – написал Дуэлунд в своем Instagram.

Дуэлунд назвал примерные сроки восстановления после операции

Стоит отметить, что датчанин восстанавливается после операции, которую был вынужден перенести из-за очередной травмы. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Дуэлунд присоединился к Динамо в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистом.

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