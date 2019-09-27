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"Я разочарован так же, как и вы", – Дуэлунд на украинском языке обратился к фанатам Динамо

18:10 154 Читати українською
"Я разочарован так же, как и вы", – Дуэлунд на украинском языке обратился к фанатам Динамо
Миккел Дуэлунд / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуелунд выразил разочарование из-за обилия травм.

"Я в Киеве уже год и более 80% времени травмирован. Я хочу сказать болельщикам Динамо, что я так же разочарован, как и вы. Но я никогда не сдамся. Я вернусь и буду бороться за свое место. Спасибо за поддержку", – написал Дуэлунд в своем Instagram.

Дуэлунд назвал примерные сроки восстановления после операции

Стоит отметить, что датчанин восстанавливается после операции, которую был вынужден перенести из-за очередной травмы. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Дуэлунд присоединился к Динамо в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистом.

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I have been in Kiyv for a year now and I have been injured for more than 80% of the time. I just wanna tell the fans of our team, that I am just as disappointed as all of you, but I will never give up and I will come back and fight for my spot. Thanks for your support. // Я вже рік у київ, і більше 80% часу отримую травми. Я просто хочу сказати шанувальникам нашої команди, що я так само розчарований, як і всі ви, але я ніколи не здаваюся і повернусь і побоюсь за своє місце. Дякую за твою підтримку.

Допис, поширений Mikkel Duelund (@duelund_99)

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