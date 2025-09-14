"Я разговаривал с игроками – они сказали, что это на них не повлияет. Это не оправдание, Я не могу оправдываться такими вещами. Валенсия тоже будет играть на этом стадионе. Мы уже побеждали на этой арене – в матче с Комо [в рамках трофея Гампера]", – цитирует Флика AS.

Напомним, что на этой неделе Барселона сообщила, что матч с Валенсией не сможет состояться на стадионе Камп Ноу.

Каталонский клуб начал реконструкцию стадиона Камп Ноу в мае 2023 года. Изначально планировалось, что Барселона вернется к проведению домашних матчей на обновленной арене уже в октябре 2024-го, однако с тех пор дату возвращения переносили шесть раз.

Матч Барселона – Валенсия состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало игры – в 22:00 по Киеву.

