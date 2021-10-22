Эксперт каналов "Футбол" Йожеф Сабо болезненно воспринял новость о смерти Сергея Морозова, с которым много лет работал бок о бок.

"Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было все нормально. Ничего не предвещало беды. И вдруг вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли.

Умер Сергей Морозов – эксперт каналов "Футбол" и чемпион СССР в составе Зари

Очень жаль, быстро все это произошло, двустороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили", – рассказал Сабо в комментарии Meta-ratings.

Напомним, Морозов 13 лет работал экспертом на телеканалах "Футбол". Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

"Останнє слово завжди було за Лобановським": Віталій Рева – про кар’єру в 46, діалог із Буффоном і культові кепки