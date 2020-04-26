toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Я раньше выйду на пенсию", – любимая Буффона рассказала, когда легенда повесит перчатки на гвоздь

16:18 12 Читати українською
"Я раньше выйду на пенсию", – любимая Буффона рассказала, когда легенда повесит перчатки на гвоздь
Илария Д'Амико и Джанлуиджи Буффон / Фото Pinterest

Илария Д'Амико, девушка голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона, не хочет, чтобы их сын стал футболистом.

"Я могу уйти на пенсию раньше, чем Джиджи завершит карьеру. Мы говорим обо всем с тех пор, как познакомились 6 лет назад. Но у нас есть священное правило. Например, я никогда не хочу знать состав перед игрой.

Ювентус предложил Буффону продлить контракт – 42-летний голкипер уже дал ответ

Нашему малышу Леопольдо 4 года, и он в восторге от футбола. Как мать я надеюсь, что он не пойдет по этому пути, потому что я переживаю как сумасшедшая, когда играет Джиджи. Такое ощущение, что игра никогда не закончится", – цитирует Д'Амико Football Italia.

Напомним, в январе Буффон отпраздновал свой 42-й день рождения и ведет переговоры о продлении контракта с Ювентусом.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"

blog_ava
Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом
00:15
346
Теги
Ювентус Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Италия Девушки футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
25
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук