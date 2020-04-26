"Я раньше выйду на пенсию", – любимая Буффона рассказала, когда легенда повесит перчатки на гвоздь

Илария Д'Амико, девушка голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона, не хочет, чтобы их сын стал футболистом.

"Я могу уйти на пенсию раньше, чем Джиджи завершит карьеру. Мы говорим обо всем с тех пор, как познакомились 6 лет назад. Но у нас есть священное правило. Например, я никогда не хочу знать состав перед игрой.

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Нашему малышу Леопольдо 4 года, и он в восторге от футбола. Как мать я надеюсь, что он не пойдет по этому пути, потому что я переживаю как сумасшедшая, когда играет Джиджи. Такое ощущение, что игра никогда не закончится", – цитирует Д'Амико Football Italia.

Напомним, в январе Буффон отпраздновал свой 42-й день рождения и ведет переговоры о продлении контракта с Ювентусом.

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