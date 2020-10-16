"Сейчас многие игроки возвращаются с международного футбола. Некоторые достаточно поздно. Возвращение игроков – как составление пазлов. Будем надеяться, что все вернутся на тот уровень, который имели перед отъездом в сборные. В конце концов, национальная команда работает иначе.

Яремчук объяснил, чем для сборной Украины полезные матчи против топ-соперников перед Евро-2020

Я хотел бы, чтоб Яремчук был доступен ранее, однако он присоединился только сейчас. Он провел три фантастических игры, и сильно повлиял на их результат. Я видел того самого Романа, который работал в Генте. Он в хорошей форме, и сейчас остается в ней. Так выступать на постоянной основе – следующий шаг в развитии.

Роман – это тот игрок, который имеет хорошо чувствовать себя в коллективе, но также очень хочет учиться. Как тренер, вы должны дать ему достаточно материала, над которым можно работать. Это тот игрок, который постоянно настаивает на совершенствовании. Благословляю его на это как тренер. Я рад, что он все еще в Генте", – приводит слова Де Декера sporza.be.

Напомним, действующий контракт нашего нападающего с Гентом рассчитан до 2023 года. В разное время интерес к Яремчуку проявляли итальянские клубы, среди которых СМИ называли Болонью и Рому. Тransfermarkt оценивает Романа в 9,5 млн евро.

Отметим, что Яремчук трижды вышел на поле в октябрьских матчах сборной Украины и заработал пенальти в ворота Германии.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро